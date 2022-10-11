محاسنة: إنشاء سدود جديدة أوفر من تنظيف بعض السدود

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، الثلاثاء، إن إنشاء سدود جديدة أوفر من تنظيف بعض السدود .



وأوضحت محاسنة لـ"المملكة"، أن تنظيف مليون متر مكعب من الرسوبيات يكلف تقريبا من 8-10 ملايين دينار أردني.



وأكدت وجود دراسة لتحديد مدى جدوى إنشاء السدود على مناطق في الشمال ومناطق في الجنوب، مشيرة إلى أنه قد يكون مجديا إنشاء سد لكن بسعة تخزينية قليلة في الجنوب كونه تم إنشاء سدود على جميع روافد مناطق وادي الأردن المجدي فيها إنشاء سد .

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