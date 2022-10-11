الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الثلاثاء، 11-10-2022 10:13 م

محاسنة: إنشاء سدود جديدة أوفر من تنظيف بعض السدود

10202210114926694827380


الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، الثلاثاء، إن إنشاء سدود جديدة أوفر من تنظيف بعض السدود  .

وأوضحت محاسنة لـ"المملكة"، أن تنظيف مليون متر مكعب من الرسوبيات يكلف تقريبا من 8-10 ملايين دينار أردني.

وأكدت وجود دراسة لتحديد مدى جدوى إنشاء السدود على مناطق في الشمال ومناطق في الجنوب، مشيرة إلى أنه قد يكون مجديا إنشاء سد لكن بسعة تخزينية قليلة في الجنوب كونه تم إنشاء سدود على جميع روافد مناطق وادي الأردن المجدي فيها إنشاء سد .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202228102855962200494

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

1020229204113872015095

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

820221112571678988159

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

8202221122655325853604

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

2354f01a-e225-4818-9bd7-46ae9b48a6c3

الأردن يشارك في المعرض الدولي ايديو تراك المختص بالسياحة التعليمية في مسقط

أخبار متعلقة
ععععع

الأسير البرغوثي يلتقي بذويه بعد 20 عام بترتيب من الخارجية الأردنية

222

الدفاع المدني: لن نرتاح حتى إخراج آخر شخص من تحت الأنقاض في اللويبدة

4

شاهد أحدث الصور الحيّة لعمليات البحث والإنقاذ في اللويبدة

b0e30ce59a2f129882ff7675da9d3ef8

بيان من السفارة الأميركية حول حادثة انهيار عمارة اللويبدة

6320768f0654b

العودة عن قرار غرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية

45158332_101

لسع الدبابير يدخل 5 طلاب للمستشفى في إربد