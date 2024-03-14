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محاضرة بالأغوار الشمالية عن أحكام وفضائل رمضان

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الخميس، 14-03-2024 10:42 م

محاضرة بالأغوار الشمالية عن أحكام وفضائل رمضان

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الخميس، محاضرة عن أحكام الصيام وفضائل رمضان ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.

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واستعرض الواعظ طلال الفحيلي، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية فضاء الخير للمحتاجين الخيرية في بلدة الزمالية، بحضور سيدات من المجتمع المحلي، مكانة شهر رمضان باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران.

 

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