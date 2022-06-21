محاضرة بدائرة الآثار حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

الوكيل الاخباري - عقدت في مبنى دائرة الآثار العامة وضمن فعاليات الموسم الثقافي الذي تقيمه الدائرة، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "مخاطر الواسطة والمحسوبية على المجتمع" قدمها المستشار رياض أبو وندي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.



وأشاد مدير عام دائرة الآثار العامةالدكتور فادي بلعاوي خلال إفتتاحه المحاضرة، بالتعاون بين الدائرة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي من شأنه تعزيز التشاركية الفاعلة بينهما في تقديم المحاضرات التوعوية.

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