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الأربعاء، 02-03-2022 10:26 م

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء، محاضرة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تحدث فيها مفتي محافظة البلقاء سماحة الدكتور هاني العابد بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور ناصر كلوب وعدد من طلبة الجامعة.

وتناول العابد العبر والدروس المستقاة من حادثة الإسراء والمعراج، لافتا إلى أن هذه الحادثة العظيمة ترمز إلى الارتباط الوثيق بين الأمة الإسلامية والنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

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