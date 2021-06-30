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محاضرة بعنوان البحث عن حياة ذكية بالكون

الأربعاء، 30-06-2021 11:41 م

محاضرة بعنوان البحث عن حياة ذكية بالكون

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الوكيل الاخباري -القى الأكاديمي والرئيس الأسبق للجمعية الفلكية الأردنية الدكتور حنا صابات محاضرة بعنوان "البحث عن حياة ذكية في الكون"،في مقر الجمعية الفلسفية الاردنية بعمان.اضافة اعلان


واستعرض صابات بنية الكون واسعة النطاق والتي تشبه الفقاعات العملاقة، مروراً بالبنى الأصغر ومن ثم وصولاً للمجرات، مشيرا إلى أن علماء الفلك يقدرون عدد المجرات في الكون بنحو تريليون مجرة (أي واحد يعقبها 12 صفرا من المجرات). 

كما استعرض بنية مجرة درب التبانة (من سدم وغبار وغاز ونجوم)، مبيناً أن التقديرات تشير إلى أن عدد النجوم في المجرة تصل إلى 100 مليار نجم مثل الشمس.

 




 

 


 

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