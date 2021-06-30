محاضرة بعنوان البحث عن حياة ذكية بالكون

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القى الأكاديمي والرئيس الأسبق للجمعية الفلكية الأردنية الدكتور حنا صابات محاضرة بعنوان "البحث عن حياة ذكية في الكون"،في مقر الجمعية الفلسفية الاردنية بعمان.واستعرض صابات بنية الكون واسعة النطاق والتي تشبه الفقاعات العملاقة، مروراً بالبنى الأصغر ومن ثم وصولاً للمجرات، مشيرا إلى أن علماء الفلك يقدرون عدد المجرات في الكون بنحو تريليون مجرة (أي واحد يعقبها 12 صفرا من المجرات).كما استعرض بنية مجرة درب التبانة (من سدم وغبار وغاز ونجوم)، مبيناً أن التقديرات تشير إلى أن عدد النجوم في المجرة تصل إلى 100 مليار نجم مثل الشمس.