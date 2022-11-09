محاضرة بعنوان الثقافة من الاستهلاك إلى الإنتاج في ثقافة المفرق

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني، محاضرة بعنوان "الثقافة من الاستهلاك إلى الإنتاج".



وتحدث في المحاضرة، الخبير الاقتصادي موفق أبو دلبوح عن ضرورة ثقافة تغيير السلوكيات السائدة في مجتمعاتنا لخلق أفراد منتجين.



وأشار إلى أهمية مثل هذه المحاضرات في توعية وتثقيف الشباب للبحث عن أفكار مشاريع مدرة للدخل ومصادر التمويل اللازمة لتنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى واقع.

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