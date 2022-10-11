محاضرة تثقيفيّة حول الصحة النفسية في مستشفى الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، محاضرة تثقيفيّة حول أهمية الصحة النفسية، وذلك ضمن مشاركته العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.



ودعا مدير عام المستشفى الدكتور جمال ملحم، إلى تعزيز ودعم الصحة النفسية، بصفتها تعد مسؤوليّة مُشتركة تقعُ على عاتق الفرد والمجتمع، وتقوم على اتخاذ إجراءات تسعى إلى تهيئة ظروف عيش صحيّة وبيئات مناسبة وتمكين الأفراد من اعتماد أنماط حياة صحية والحفاظ عليها.



وقال رئيس قسم الطب النفسي في المستشفى الدكتور رضوان بني مصطفى، إن احتفال هذا العام الذي يحمل شعار "اجعل الصحة العقلية والرفاهية للجميع أولوية عالمية"، يهدف إلى تسليط الضوء على توعية المجتمعات والأفراد كافة بأهمية الصحة النفسية والعقلية، وبذل جهود أكثر للاهتمام في هذا المجال وكذلك متابعة المرضى وعلاجهم.

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