الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 08:18 م

محاضرة توعوية حول التنمر المدرسي بين الطلاب في الأغوار الجنوبية

مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (أرشيفية- تصوير_ أسامة الرفاعي)


 
 الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية لواء الأغوار الجنوبية بالتعاون مع جمعيات تسنيم الخير الخيرية وسيدات فيفا الخيرية والعفاف الخيرية اليوم الخميس في مدرسة فيفا الثانوية المختلطة محاضرة توعوية حول "التنمر المدرسي بين الطلاب".

وقال مدير التربية سامي الكواليت، إن هذه المحاضرة تأتي ضمن مشروع وقاية الشباب لتعزيز المواطنة الصالحة والتشاركية الفاعلة ما بين الأهل والمدرسة وتأكيداً على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والمحلية والأمنية وصولا إلى أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا، مثمناً الجهود الكبيرة لجميع القائمين على هذه المحاضرة والتي أسهمت بتحقيق الكثير من الأهداف التربوية المنشودة.

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