الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، محاضرة توعوية حول الشأن المائي بمدرسة ضاحية الأمير حسن و روضة نسائم الفرح.

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وتهدف المحاضرة، التي جاءت ضمن الحملة الوطنية للتوعية المائية، إلى نشر ثقافة الوعي المائي لدى مختلف شرائح المجتمع، خاصة طلبة المدارس، وإشراك الطلبة والمعلمين في برامج التوعية ووسائل الترشيد التفاعلية. بدورهم، أشار طلبة إلى أنّ المحاضرة عرّفتهم بالواقع المائي في المملكة، ونمّت شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه الحفاظ على المياه وعدم هدرها كون الأردن من أفقر الدول مائيا.

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