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الخميس، 22-09-2022 10:42 م

محاضرة توعوية حول جودة زيت الزيتون في الكرك

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية زراعة الكرك بالتعاون مع جمعيتي وادي ابن حماد الخيرية والبيئية محاضرة زراعية توعوية حول جودة زيت الزيتون بإشراف المهندسة مي الجعافرة.

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وقال مدير المديرية المهندس مصباح الطراونة، إن هذه المحاضرة التي شارك بها عدد من مزارعي منطقة وادي ابن حماد الواقعة شمالي المحافظة تأتي ضمن خطة المديرية الهادفة إلى تنفيذ البرامج الإرشادية الزراعية واستكمالا لبرنامج إدارة بساتين الزيتون الذي ينفذ خدمة لمزارعي المنطقة.


وتحدثت المهندسة الجعافرة عن العوامل المؤثرة على مواصفات الزيت ومعاملات ما بعد الحصاد لثمار الزيتون وصولا إلى مرحلة العصر ثم الإجراءات الصحيحة لتخزين الزيت حفاظًا على جودته مجيبة عن استفسارات المزارعين في ما يخص الأمور الواجب اتباعها للحصول على زيت زيتون بمواصفات عالية منافسة تسويقيا خصوصا في ظل التحديات التي تواجه المزارعين في المنطقة.

 




 

 


 

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