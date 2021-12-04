محاضرة توعوية عن أثر المخدرات بمركز شابات الوسطية

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد ، اليوم السبت، محاضرة توعوية حول " أثر المخدرات على صحة الشباب "، بمشاركة مجموعة من الشابات عضوات المركز".



وتحدثت المحاضرة هديل الفيومي، عن مخاطر المخدرات وأنواعها والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي، وأسباب انتشارها كرفقاء السوء، وضعف الوازع الديني والتفكك الأسري والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

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