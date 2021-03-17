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الأربعاء، 17-03-2021 06:36 م

محاضرة توعوية عن مهارات الحياة الأساسية بالكرك

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 الوكيل الاخباري - نظم مركزا شباب وشابات وادي الكرك التابعان لمديرية شباب الكرك، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق الاتصال المرئي محاضرة توعوية بعنوان "مهارات الحياة الأساسية" بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين في المركزين.
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وقال رئيس مركز شباب وادي الكرك الدكتور أنور العبيسات عبر التطبيق إن المهارات الحياتية هي سلوكيات تستخدم بمسؤولية على شكل ملائم في إدارة شؤون الفرد، وتمثل مجموعة من المهارات البشرية التي تكتسب عن طريق التعلم أو التجربة المباشرة، وتستخدم للتعامل مع المشكلات والأسئلة التي تواجه عادة حياة الإنسان اليومية.

 




 

 


 

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