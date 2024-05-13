الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال: إصابة 19 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية

احباط تهريب (1100) لتر جوس سجائر إلكترونية الى الاردن

الملك يطلع على خطط المرحلة الثانية لتوسعة مشروع العبدلي

صحة غزة: 7 مجازر خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب وسط حوارة جنوب نابلس

وزير الخارجية المصري بحث مع بلينكن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثاء

القسام: قنصنا جنديا صهيونيا في جباليا

إصابة موظفين بالأمم المتحدة على معبر رفح و استشهاد سائق فلسطيني

"البيئة" و"فاو" تطلقان مشروعاً لزيادة التحريج

الإثنين، 13-05-2024 02:52 م

محاضرة توعوية للمياه في مدارس مرج الحمام الأوسط الأساسية الأولى للبنات

WhatsApp Image 2024-05-13 at 2.06.37 PM


الوكيل الإخباري - تواصل وزارة المياه والري / سلطة المياه تنفيذ سلسلة المحاضرات للتوعية المائية لقطاع التربية في مختلف مدارس المملكة.

اضافة اعلان


حيث نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال محاضرة توعوية في مدارس مرج الحمام الأوسط الأساسية للبنات حول الواقع المائي في الأردن والتحديات وطرق الاستخدام الأمثل لها من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.


وتقوم إدارة التوعية المائية بسلطة المياه بعمل عدة طرق توفير المياه والحصاد المائي وتفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.


وتضمنت المحاضرات عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وطرق ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.


وتواصل سلطة المياه تنفيذ مثل هذه الحملات بين طلاب المدارس وكافة فئات المجتمع لمواجهة تحديات شح المياه في الأردن مؤكداً على ضرورة إشراك الطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي في نشر الوعي المائي والاستخدام الأمثل للمياه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0e587427-b48e-46dc-8402-208981c1a51b

احباط تهريب (1100) لتر جوس سجائر إلكترونية الى الاردن

image

الملك يطلع على خطط المرحلة الثانية لتوسعة مشروع العبدلي

66410dd6039b9

رئيس سلطة العقبة يلتقي مع مؤثرين وصانعي محتوى أميركيين

66420a1f7ca69

انطلاق اجتماع فريق العمل العربي للطيف الترددي في عمّان

6642082b74bf7

وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثاء

1715602212661

السقاف: النسبة العامة للإنجاز في الرؤية الاقتصادية 82 %

أخبار متعلقة
M63A9710 - Copy

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

WhatsApp Image 2024-05-13 at 9.29.36 AM

عودة الاعتراف الإماراتي بشهادات "الهيئة البحرية".. هل يعزز مخرجاتها؟

1632480331004

الطعاني: إعلان عمان للسلام والتنمية المستدامة يؤكد حالة أمن وأمان المملكة

1715158329470

الرواشدة: "سيجري" الأردنية تعمل على التجسير بين الصناعيين والأكاديميين وخدمة قطاع الطاقة

441409676_750178750598701_7717486079003064719_n

نقيب المهندسين يرعى فعاليات ملتقى العقبة الهندسي الأول للجان الشبابية

WhatsApp Image 2024-05-01 at 1.54.03 PM

المياه تواصل محاضرات التوعية المائية في مدارس المملكة