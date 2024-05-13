محاضرة توعوية للمياه في مدارس مرج الحمام الأوسط الأساسية الأولى للبنات

الوكيل الإخباري - تواصل وزارة المياه والري / سلطة المياه تنفيذ سلسلة المحاضرات للتوعية المائية لقطاع التربية في مختلف مدارس المملكة.

اضافة اعلان



حيث نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال محاضرة توعوية في مدارس مرج الحمام الأوسط الأساسية للبنات حول الواقع المائي في الأردن والتحديات وطرق الاستخدام الأمثل لها من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.



وتقوم إدارة التوعية المائية بسلطة المياه بعمل عدة طرق توفير المياه والحصاد المائي وتفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.



وتضمنت المحاضرات عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وطرق ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.



وتواصل سلطة المياه تنفيذ مثل هذه الحملات بين طلاب المدارس وكافة فئات المجتمع لمواجهة تحديات شح المياه في الأردن مؤكداً على ضرورة إشراك الطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي في نشر الوعي المائي والاستخدام الأمثل للمياه.