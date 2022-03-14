الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

الذنيبات: قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوب للتنفيذ القضائي وكفل أكثر من مليون أسرة من الضياع

روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا ستستمر يومياً

بريطانيا ستتخلى عن آخر تدابير السفر المرتبطة بكورونا يوم الجمعة

ورشة حول آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر

9 قتلى في ضربة على برج تلفزيوني في غرب أوكرانيا

عائلة تعيش في ظروف قاسية بعمان تناشد الاردنيين - صور و فيديو

محاضرة حول اختصاصات هيئة النزاهة بمستشفى الملك المؤسس

الامن العام : تعليمات بنشر رجال أمن بلباس مدني لمراقبة المناسبات

القبض على مطلق النار المتسبب بوفاة حدث في عمان

عجلون : بدء برنامج تدريبي لتمكين الشباب

الإثنين، 14-03-2022 08:13 م

محاضرة حول اختصاصات هيئة النزاهة بمستشفى الملك المؤسس

320229115910497252996


الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الاثنين، محاضرة توعوية حول اختصاصات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاور عملها ودورها في محاربة الواسطة والمحسوبية.

وأعرب مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو خلال المحاضرة، عن اعتزازه بالعلاقة التكاملية التي تربط المستشفى مع الهيئة، مؤكداً أن هذه المحاضرات والورشات تساعد على نقل المعرفة والخبرة للعاملين في المستشفى عبر ترسيخ معايير النزاهة لديهم والحد من ممارسات الفساد ونبذ جميع أشكاله.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ssss

ورشة حول آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر

1202218224219462849021

عائلة تعيش في ظروف قاسية بعمان تناشد الاردنيين - صور و فيديو

3202298151168116951

الامن العام : تعليمات بنشر رجال أمن بلباس مدني لمراقبة المناسبات

320221113119164415666

القبض على مطلق النار المتسبب بوفاة حدث في عمان

3202212201230394808719

عجلون : بدء برنامج تدريبي لتمكين الشباب

main_image622f717d2b6cf

وزير الزراعة: الأردن يتطلع للتوسع في قطاع التمور ليساهم بـ 15% من استهلاك العالم

أخبار متعلقة
320221223226330862547

محاضرة حول دور الشباب بالانتخابات البلدية بالكرك

ddd

افتتاح الموسم الثقافي لنادي سنابل اليرموك