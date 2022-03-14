محاضرة حول اختصاصات هيئة النزاهة بمستشفى الملك المؤسس

الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، اليوم الاثنين، محاضرة توعوية حول اختصاصات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاور عملها ودورها في محاربة الواسطة والمحسوبية.



وأعرب مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو خلال المحاضرة، عن اعتزازه بالعلاقة التكاملية التي تربط المستشفى مع الهيئة، مؤكداً أن هذه المحاضرات والورشات تساعد على نقل المعرفة والخبرة للعاملين في المستشفى عبر ترسيخ معايير النزاهة لديهم والحد من ممارسات الفساد ونبذ جميع أشكاله.

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