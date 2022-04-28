محاضرة حول الإسعافات الأولية بالكرك

الوكيل الاخباري - نظمت إدارة الشرطة المجتمعية، في محافظة الكرك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمحافظة محاضرة حول"الإسعافات الأولية".



واشتملت المحاضرة التي اقيمت بمدرسة العدنانية الثانوية للبنات اليوم الأربعاء، على مواضيع عدة منها السلامة العامة، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها في حالة حدوث الحوادث والأخطار، إضافة إلى الحديث عن مفهوم الدفاع المدني الشامل وصولا إلى رفع الحس الوقائي لدى الطالبات للوقاية من الإصابات المختلفة، وكيفية الاستجابة السريعة في التعامل مع الأخطار.

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