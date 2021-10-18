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الإثنين، 18-10-2021 10:37 م

محاضرة حول المخالفات والانتهاكات البيئية بالكرك

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية قصبة الكرك بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، محاضرة حول "المخالفات والانتهاكات البيئية والسياحية"، بإشراف الملازم أول غفران الذنيبات وتنسيق المعلمة إيمان الكفاوين.

وتأتي هذه المحاضرة التي حضرها عدد من معلمات المدرسة وحشد من الطلبة، تأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأمنية والمحلية وصولا إلى رفع المستوى التوعوي عند مختلف فئات المجتمع تجاه البيئة والأماكن السياحية للمحافظة عليها خالية من الملوثات.

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