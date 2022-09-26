محاضرة حول المخدرات وخطرها على المجتمع بالكرك

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية قصبة الكرك بالتعاون مع مديرية شرطة الكرك، اليوم الاثنين، في مدرسة راكين الثانوية الشاملة للبنين محاضرة حول آفة المخدرات وخطرها على صحة الإنسان بمشاركة عدد من طلبة المدرسة وأفراد المجتمع المحلي.



وقال مدير المدرسة سفيان الحباشنة إن هذه المحاضرة تأتي ضمن خطة المدرسة وتهدف إلى تحصين الشباب من مختلف الظواهر والآفات الداخيلة على مجتمعنا، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة هذه الآفة التي تهدد المجتمع من خلال الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة.

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