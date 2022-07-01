محاضرة حول ثقافة التغيير في إربد

الوكيل الإخباري - قال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات إن التغيير هو الحقيقة الثابتة في العالم الذي بات فيه كل شيء عرضة للتغيير.

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وأضاف عبيدات خلال محاضرة نظمتها اللجنة الثقافية بنادي الحسين في إربد اليوم الجمعة، وأدارها الشاعر الدكتور حربي المصري حول ثقافة التغيير وأثرها على الحياة السياسية والاجتماعية والعامة، أن التغيير ولّد ثقافة جديدة هي ثقافة التوهين وتمثلت بضعف علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالأشياء وعلاقته بالزمان والمكان.



وقال إن المستقبل يشمل تغييرات جذرية في الأسرة وضعف دور السلطة فيها فالقوة ستكون للفرد بعد ان كانت الأسرة تعمل كوحدة واحدة في عملية الإنتاج التكاملي فاصبح بمقدور الفرد أن يمارس عمله من أي مكان وبأدوات جديدة وغير تقليدية وهو ما اضعف قيمة الطاعة واحدث تغييرا في معايير الولاء للأسرة.



وحذر عبيدات من خطورة الممانعة في التغيير من قوى الشد العكسي خوفا من ان نجد انفسنا خارج دائرة الممكن ويكون العالم سبقنا بآلاف الاميال وعندها سنجد انفسنا عاجزين عن اللحاق به.