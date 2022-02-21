محاضرة حول مرض السرطان بمنتدى الرصيفة

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، وبالتعاون مع مركز الحسين للسرطان محاضرة توعوية بعنوان:"الأردن يتحدى السرطان" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان بمشاركة المدربة والمحاضرة إسراء الجمل.



وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح في الندوة التي اقيمت في قاعة حزب الوسط الاسلامي بمدينة الرصيفة حول اهمية المشاركة والاحتفال بهذه المناسبة للتعاطف مع مصابي السرطان وتقوية عزيمتهم ، إضافة لاستغلال هذه الفرصة للتوعية بخطورة المرض وكيفية الوقاية من الاصابة به.

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