الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

محاضرة حول مرض السرطان بمنتدى الرصيفة

إربد: ورشة حول فيروس كورونا وجدوى اللقاح

دورة حول الزراعة الذكية بالبلقاء التطبيقية

العسعس: 3253 مبنىً حكومياً مستأجراً بكلفة تفوق 19 مليون دينار - وثيقة

بلدية بيرين تواصل حملة طمر الحفر الخطرة في أماكن التنزه

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

دورة حول الاجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص بجدارا

جونسون: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا"

أمل الغد تنظم حوارية الانتماء والولاء بإربد

الحكومة: ديون "الكهرباء الوطنية" تتجاوز 5 مليار دينار وأسعار الكهرباء متغيرة من شركات التوليد

الإثنين، 21-02-2022 10:59 م

محاضرة حول مرض السرطان بمنتدى الرصيفة

w


  الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، وبالتعاون مع مركز الحسين للسرطان محاضرة توعوية بعنوان:"الأردن يتحدى السرطان" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان بمشاركة المدربة والمحاضرة إسراء الجمل.

وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح في الندوة التي اقيمت في قاعة حزب الوسط الاسلامي بمدينة الرصيفة حول اهمية المشاركة والاحتفال بهذه المناسبة للتعاطف مع مصابي السرطان وتقوية عزيمتهم ، إضافة لاستغلال هذه الفرصة للتوعية بخطورة المرض وكيفية الوقاية من الاصابة به.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022201349584179856

إربد: ورشة حول فيروس كورونا وجدوى اللقاح

220221915319583959518

دورة حول الزراعة الذكية بالبلقاء التطبيقية

جدول_اعمال_الجلسة_الحادية_عشر_23-02-2022_page-0210

العسعس: 3253 مبنىً حكومياً مستأجراً بكلفة تفوق 19 مليون دينار - وثيقة

w

بلدية بيرين تواصل حملة طمر الحفر الخطرة في أماكن التنزه

ExqVtZtWgAEtimw

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

w

دورة حول الاجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص بجدارا

أخبار متعلقة
w

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

220221621144188984317

جلسة شعرية بعنوان ركوة على ضفاف الشعر بإربد

ffffff

حوارية حول الانتخابات البلدية في الرصيفة

2202215181737350003297

اوقاف الرصيفة تطلق مبادرة ختم القرآن

220221621144188984317

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

www

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي