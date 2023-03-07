محاضرة عن آفة المخدرات بكلية اربد الجامعية

الوكيل الاخباري - نظمت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية حول آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع .



وتحدث رئيس قسم مكافحة المخدرات بمحافظة إربد الرائد نبيل الرواشدة، خلال المحاضرة بحضور عميدة الكلية الدكتورة مريم فريحات وأعضاء في الهيئة التدريسية والطلبة، عن مخاطر آفة المخدرات والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي.

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