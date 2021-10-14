محاضرة عن أهمية التوعية المرورية بالكورة

الوكيل الاخباري - نظم قسم سير غرب إربد، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، اليوم الخميس، محاضرة عن التوعية المرورية في مدرسة مصعب بن عمير الأساسية للبنين، ضمن مبادرة "معًا نصل آمنين" التي أطلقتها مديرية الأمن العام .



وأكد المحاضر الملازم حسان القصاص أهمية التوعية المرورية ودور الأجهزة الرسمية والأهلية في الحد من المشكلات المروية والنقل على الطرق.



وأشار إلى ضرورة نشر الوعي المجتمعي والتربوي حول الثقافة المرورية والتوعية الأمنية المجتمعية للتخفيف من حوادث السير من خلال تنفيذ المحاضرات والندوات التي تسهم بتعزيز الثقافة الأمنية بين الطلبة وتنمي العلاقات بينهم وبين رجل الأمن وتوفر بيئة خالية من الظواهر والسلوكيات السلبية.

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