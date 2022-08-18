محاضرة عن الإسعافات الأولية للتراث الثقافي بموقع أم الرصاص

الوكيل الاخباري - ألقى مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، في مقر الدائرة اليوم الخميس، محاضرة عن أهمية الإسعافات الأولية للتراث الثقافي ومواجهة المخاطر في موقع أم الرصاص الأثري.



وركز الدكتور بلعاوي، خلال المحاضرة، التي جاءت بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) وضمن فعاليات الموسم الثقافي، على المبادئ التوجيهية للإسعافات الأولية للتراث الثقافي، خصوصا الإسعافات المتركزة حول الإنسان، مؤكداً ضرورة وجود سلوك ورؤية متفتحة شاملة تحترم التنوع والاختلاف وعدم التمييز الانتقائي للتراث الثقافي.

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