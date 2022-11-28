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الإثنين، 28-11-2022 07:28 م

محاضرة عن التوعية المرورية في جرش

الأمن العام


الوكيل الاخباري - نظم قسم سير محافظة جرش، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين في مدرسة جرش الثانوية للبنات، محاضرة حول التوعوية المرورية ضمن مبادرة "معا نصل آمنين" التي أطلقتها مديرية الأمن العام؛ بهدف تعميم السلوك السليم بالتعامل مع عناصر الطريق من قبل الطلبة.

وقال رئيس قسم سير محافظة جرش الرائد عايد السردي، إن المحاضرة تأتي ضمن إستراتيجية مرورية أطلقتها مديرية الأمن العام لنشر الوعي والثقافة المرورية؛ للحد من حوادث الطرق التي أزهقت أرواح الأبرياء وخلفت العديد من الإصابات، ورفع درجة وعي الطلبة بأهمية السلامة المرورية.

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