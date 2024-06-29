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السبت، 29-06-2024 10:27 م

محاضرة عن الجرائم الإلكترونية في الرمثا

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الوكيل الإخباري - عقد مركز شابات الرمثا، اليوم السبت، محاضرة بعنوان: "الجرائم الإلكترونية"، بحضور 20 مشاركة، ضمن الفئة العمرية 15-30 عاما.

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وتحدثت المحامية تغريد خزاعلة عن الجرائم الإلكترونية التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات بهدف إيذاء سمعة الضحية أو إيقاع الأذى، عبر شبكات الاتصال المتنوعة مثل الإنترنت وغرف الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف.


وشددت على أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة لغايات الاستخدام الآمن والصحيح لتحقيق الفائدة المرجوة منها، داعية المشاركات إلى مراقبة أفراد العائلة وتوجيههم إلى الطرق الصحيحة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي.

 




 

 


 

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