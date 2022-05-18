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الأربعاء، 18-05-2022 09:44 م

محاضرة عن الرياضة والصحة بآل البيت

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة آل البيت اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان: "الرياضة والصحة والجمال" قدمتها الدكتورة نهاد البطيخي من الجامعة الأردنية، وأدارتها الدكتورة عبير تليلان المسؤولة ضمن فعاليات حملة " جامعتي بيتي ".

وأكدت البطيخي أهمية الرياضة وارتباطها بالصحة والجمال، وما بينهما من عوامل نفسية وفسيولوجية، وكيفية التمييز بين الرياضة المنتظمة والرياضة غير المنتظمة، مع التأكيد على أهمية الغذاء الصحي المتزامن مع ممارسة الرياضة وفوائدها على السعادة والصحة والحياة البشرية.

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