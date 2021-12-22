محاضرة عن السدود في الأردن بين الواقع والطموح بجامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - نظم قسم علوم الأرض والبيئة التطبيقية التابع لكلية علوم الأرض والبيئة في جامعة آل الببت، محاضرة بعنوان "السدود في الأردن بين الواقع والطموح في ظل التغيرات المناخية".



وتحدث مستشار وزير المياه والري، المهندس هشام الحقيقة، عن أنواع السدود في الأردن وسعتها التخزينية والهدف من تأسيسها سواء كحصاد مائي أو كتغذية جوفية، والتغيرات المناخية وآثارها على الكميات التخزينية، متطرقا إلى حالة الجفاف التي طرأت على بعض السدود في هذا العام وأسبابها المتعلقة بالتغيرات المناخية أو غيرها.

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