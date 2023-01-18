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الأربعاء، 18-01-2023 01:08 م

محاضرة عن الكشف المبكر لسرطان الثدي في راجب

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الوكيل الإخباري - عقد البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم الأربعاء، في محطة معرفة راجب بالتعاون مع جمعية نساء من اجل العطاء الخيرية محاضرة تثقيفية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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وتحدثت مشرفة تعزيز الصحة في مديرية الصحة عجلون ناهدة الزغول عن أهمية الحملات التوعوية والتثقيفية للسيدات للفحص المبكر عن المرض، مشيرة إلى الأعراض التي تؤشر إلى المرض وآلية الفحص بأنواعه.


وأكدت الزغول أهمية المحاضرة التي تسهم بنشر التوعية بالكشف المبكر عن المرض واكتشاف الحالات في مراحل مبكرة.


وقالت نائب رئيسة جمعية نساء من اجل العطاء الخيرية ابتسام فريحات إن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة وبرامج التوعية التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع الهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لنشر التوعية والتثقيف بعدد من الأمور التي تتعلق بالسيدات والمجتمع المحلي.


وفي نهاية المحاضرة، تم فتح باب الحوار والنقاش ما بين المشاركات والمحاضرة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية معالجته في مراحله الأولية.

 




 

 


 

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