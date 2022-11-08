محاضرة عن الموازنة العامة والأمن الاجتماعي في كلية الدفاع

الوكيل الاخباري - قدم وزير تطوير القطاع العام ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق، الدكتور محمد عدينات، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان: "الموازنة العامة للحكومة واقتصاديات الأمن الاجتماعي" للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.



وقال الدكتور عدينات: "إن الموازنة العامة هي خطة مستقبلية لسنه مقبلة، وتعكس التوجه الحكومي من خلالها، وأن الأمن الاجتماعي هو إحدى وظائف الحكومة وعليها أن تحققه فهناك بند في الموازنة العامة اسمه الحماية الاجتماعية".

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