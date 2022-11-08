الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

محاضرة عن الموازنة العامة والأمن الاجتماعي في كلية الدفاع

اختتام فعاليات التمرين المشترك العقبة 7

ندوة في اليرموك حول عرار واللغة الفارسية

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالاردن

مدير الأمن العام يوجه لتفعيل الخطط الأمنية والإنسانية

أكاديميون ومتخصصون يناقشون دور المسرح في ظل الراهن العربي

الارصاد : مزيد من الأمطار في طريقها الى المملكة

حوارية لبحث تأثير ارتفاع أسعار الشحن على الشركات المصدرة في الأردن

ولي العهد يلتقي عمداء شؤون طلبة بجامعات خاصة

توضيح حول اسئلة الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي

الثلاثاء، 08-11-2022 07:04 م

محاضرة عن الموازنة العامة والأمن الاجتماعي في كلية الدفاع

9202211171549440285856


الوكيل الاخباري - قدم وزير تطوير القطاع العام ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق، الدكتور محمد عدينات، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان: "الموازنة العامة للحكومة واقتصاديات الأمن الاجتماعي" للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وقال الدكتور عدينات: "إن الموازنة العامة هي خطة مستقبلية لسنه مقبلة، وتعكس التوجه الحكومي من خلالها، وأن الأمن الاجتماعي هو إحدى وظائف الحكومة وعليها أن تحققه فهناك بند في الموازنة العامة اسمه الحماية الاجتماعية".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202229182659268745983

اختتام فعاليات التمرين المشترك العقبة 7

w

ندوة في اليرموك حول عرار واللغة الفارسية

1120227191042993440304

مدير الأمن العام : قوات الدرك مثال للحرفية والانضباط

1667919838882

أكاديميون ومتخصصون يناقشون دور المسرح في ظل الراهن العربي

10202229212235928164241

حوارية لبحث تأثير ارتفاع أسعار الشحن على الشركات المصدرة في الأردن

wwww

ولي العهد يلتقي عمداء شؤون طلبة بجامعات خاصة

أخبار متعلقة
www

الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل ختام أولمبياد الروبوت لمركز زها الثقافي

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

112022394418119590691

اتفاقية بين البحوث الزراعية والفاو حول الاستخدام الأمثل لمصادر المياه غير التقليدية

وزارة الخارجية

الأردن يرحب باتفاق السلام بين إثيوبيا وتحرير تيغراي

وزارة المياه والري

وزير المياه يلتقي ممثلي الجهات المانحة لمشروع الناقل الوطني

9202215232126932038814

أمين عام المجلس الأعلى للسكان يحاضر في كلية الدفاع الوطني