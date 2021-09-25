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السبت، 25-09-2021 07:01 م

محاضرة في إربد عن تعزيز سيادة القانون

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 الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد اليوم السبت، محاضرة عن تعزيز سيادة القانون بمشاركة مجموعة من عضوات المركز .

وقال المحاضر خالد بشايرة إن سيادة القانون تعني ضماناً أساسياً لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في اي نظام ، وتعتبر العامود الفقري لأي دولة، مشيرا إلى أن احترام القانون هو الضمانة الحقيقية لبناء الوطن، و أن الاردن قطع شوطاً كبيراً في مجال الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

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