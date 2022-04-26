محاضرة في الجامعة الهاشمية بعنوان إضاءات قرآنية

الوكيل الإخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية اليوم الثلاثاء، محاضرة قدمها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق، الدكتور عبدالناصر أبو البصل بعنوان "إضاءات قرآنية" بحضور رئيس الجامعة، الدكتور فواز الزبون، وعدد من أساتذة الجامعة.

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وقال الدكتور أبو البصل إن للقرآن والصيام ارتباطا كبيرا، ففيهما هدى وبينات ونور للناس، حيث أن رمضان هو شهر القرآن، وشهر تسبح فيه روح المؤمن في ملكوت الله، وتتغذى من رياحينه، ويحمل معه الخيرات والبركات، وينفخ فينا روح مقاومة الجوع والشهوات.



وأضاف أن هذا الشهر الفضيل فرصةٌ لأن يؤوب الناس ويتوبوا إلى الله ويطلبوا المغفرة منه، لافتا إلى وصف الله القرآن الكريم بأنه روح، ووصفه بذلك لكونه سببا للحياة الطيبة، والسعادة الأبدية والسلام والاطمئنان للبشرية والعالم أجمع، وذلك لما فيه من الخير الكثير، والعلم الغزير.