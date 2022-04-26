الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

كييف: مقتل 9 مدنيين على الأقل في قصف روسي على جنوب أوكرانيا وشرقها

قتلى جراء إطلاق نار في روضة أطفال غربي روسيا

فلسطين النيابية تؤكد أهمية التعاون مع ملكية شؤون القدس لدعم مواقف الملك إزاء القضية الفلسطينية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والحجاوي والدباس ومسودة

أردوغان يزور السعودية الخميس

توقع ارتفاع أسعار الدواجن بعد عيد الفطر

شبكة VK الروسية توفر خدمات جديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية

فصل أنظمة الطاقة المتجددة العاملة بالعبور أيام العطل

الحنيطي: القوات المسلحة ستشهد تطوراً خلال الأعوام القادمة

الفلك الدولي: عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء فلكياً في هذه الدول

الثلاثاء، 26-04-2022 05:28 م

محاضرة في الجامعة الهاشمية بعنوان إضاءات قرآنية

1650977509778


الوكيل الإخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية اليوم الثلاثاء، محاضرة قدمها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق، الدكتور عبدالناصر أبو البصل بعنوان "إضاءات قرآنية" بحضور رئيس الجامعة، الدكتور فواز الزبون، وعدد من أساتذة الجامعة.

اضافة اعلان


وقال الدكتور أبو البصل إن للقرآن والصيام ارتباطا كبيرا، ففيهما هدى وبينات ونور للناس، حيث أن رمضان هو شهر القرآن، وشهر تسبح فيه روح المؤمن في ملكوت الله، وتتغذى من رياحينه، ويحمل معه الخيرات والبركات، وينفخ فينا روح مقاومة الجوع والشهوات.


وأضاف أن هذا الشهر الفضيل فرصةٌ لأن يؤوب الناس ويتوبوا إلى الله ويطلبوا المغفرة منه، لافتا إلى وصف الله القرآن الكريم بأنه روح، ووصفه بذلك لكونه سببا للحياة الطيبة، والسعادة الأبدية والسلام والاطمئنان للبشرية والعالم أجمع، وذلك لما فيه من الخير الكثير، والعلم الغزير.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202224182040398815173

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والحجاوي والدباس ومسودة

1

النجار تلتقي السفير الإيطالي

279270604_363863865785435_3587378763363213065_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" اليوم الثلاثاء

IMG-20220426-WA0040

الحنيطي يؤكد أهمية الإعلام العسكري في إبراز دور ورسالة القوات المسلحة

eed8bad7-339954_55_1633458898

سجن موظف حكومي قَبِل رشوة وهدر مالا عامًا

العقبة

العقبة تتأهب لاستقبال زوارها خلال العيد

أخبار متعلقة
Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

فعاليات رمضانية منوعة في معان والكرك

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

افتتاح أمسيات رمضان الثقافية في الكرك

3202231125619937137920

الزراعة تؤكد: ارتفاع درجات الحرارة خفّض أسعار الخضار والفواكه

korpa

استمرار دوام أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية الجمعة

pic_192445

الحكومة: لم تُرصد أي رفوف خالية في الأسواق

dd9b8521-fd50-48c9-b756-7bb251a00037

الخلايلة: سداد الذمم المالية عن دفعة كبيرة من الغارمات