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السبت، 16-01-2021 06:48 م

محاضرة في لواء القصر للتوعية بفيروس كورونا

فحص-كورونا-الاردن


الوكيل الاخباري - نظمت جمعية ربوع شيحان الخيرية التابعة لمديرية شباب الكرك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني ومركز شباب فقوع النموذجي، اليوم السبت، محاضرة للتوعية بفيروس كورونا.
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وأكد مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين سعي المراكز الشبابية في المحافظة لتطبيق رؤية وزارة الشباب بما ينعكس إيجابا على العمل الشبابي.

وأكدت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في المديرية الدكتورة ثروت المعاقبة أن المراكز الشبابية في جميع أنحاء المحافظة عملت على توعية المجتمع بمخاطر فيروس كورونا لمختلف الفئات العمرية وأهمية الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة. وعرضت المدربة إسراء الرواشدة، لطبيعة الفيروس وآلية انتقال العدوى وطرق الوقاية منه.

وأشار رئيس مركز شباب فقوع قاسم البصيراوية إلى أهمية العمل التشاركي التطوعي لرفع مستوى التوعية المجتمعية في مختلف المجالات. 

 




 

 


 

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