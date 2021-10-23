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السبت، 23-10-2021 04:40 م

محاضرة في متحف الأردن بعنوان معايير تصميم المتاحف

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الوكيل الاخباري - نظم متحف الأردن، اليوم السبت، محاضرة بعنوان "معايير تصميم المتاحف" لعدد من أعضاء نقابة المهندسين الأردنيين.

وعرض مدير عام المتحف المهندس إيهاب عمارين، خلال المحاضرة، لنشأة فكرة المتاحف وتطورها وضرورة مواكبة هندسة العمارة لهذا التطور، مؤكدا أهميتها ودورها ومعاييرها التصميمية، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المتعلقة بطبيعة عمل المتحف ورسالته وجمهوره المستهدف بما يضمن وضع تصاميم تلبي حاجة الجمهور وتعكس رسالة ورؤية المتحف والغاية من إنشائه وذلك تعزيزا للفائدة المرجوة منه.

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