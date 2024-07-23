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الثلاثاء، 23-07-2024 01:52 م

محاضرتان توعويتان لطلبة المراكز الصيفية بلواء الكورة

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرة أوقاف لواء الكورة محاضرتين توعويتين في بلدية برقش لطلبة المراكز الصيفية والمشرفين، تزامنا مع فعاليات المراكز الصيفية و تجسيدا لتوجيهات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في تفعيل الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المنبثقة من رؤيتها، والتي أساسها تعزيز الوعي بالدين الإسلامي.
وأشاد مدير أوقاف لواء الكورة الشيخ خالد بني ياسين، بجهود وزارة الأوقاف في اغتنام أوقات فراغ أبنائنا وفتح المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، والاجتماع معهم على مائدة القرآن الكريم، لننهل من أحكامه وآدابه وعبره ما هو أحوج اليوم لأمتنا ومجتمعاتنا.

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