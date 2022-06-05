محافظات المملكة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - واصلت فاعليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني الاحتفال بعيد الاستقلال الـ76.



وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، خلال ندوة "الاستقلال والمئوية" والتي نظمتها جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد، احتفالا بعيد الاستقلال بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور جواد العناني ورئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، إن الاحتفال بالاستقلال وقفة عز نستذكر فيها جهد الأردنيين بقيادة بني هاشم.



وأضاف الروابدة إن الاستقلال بحاجة دائمة إلى صيانة ففيه يبنى الوطن القوي القادر على التصدي لمحاولات الهيمنة والاختراق، بهوية إردنية عربية واحدة موحده، لا تعلو على رايته راية، ولا تتقدم على مصالحه مصالح.

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