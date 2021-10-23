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السبت، 23-10-2021 04:47 م

محافظات عجلون : اختتام فعاليات أسبوع التوعية البيئية

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الوكيل الاخباري - اختتم الصندوق الأردني الهاشمي، اليوم السبت في عجلون، فعاليات أسبوع "التوعية البيئية" الذي ينفذه بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبالتعاون مع مديريتي التربية والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

وأشارت رئيسة قسم التوعية في مديرية البيئة سوسن عنيزات إلى أن النفايات تنقسم إلى عدة أنواع من حيث خطورتها أو نوعيتها، ومنها النفايات الحميدة التي لا يشكل وجودها آثارا خطيرة على البيئة.

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