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الأربعاء، 16-11-2022 05:27 م

محافظة: إصلاح التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية تتجاوز الحلول الترقيعية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أن "إصلاح التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية تتجاوز المقاربات التجزيئية والحلول الترقيعية وتهتم بالنوعية والجودة بمختلف مكونات المنظومة التربوية".

وأشار محافظة، خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العربي الدولي العاشر لضمان جودة التعليم العالي في جامعة الزرقاء، إلى أن المكانة التي تحظى بها المؤسسات العلمية لا سيما الجامعات تتطلب من الجميع دوراً متكاملا لتعزيز الحضارة الإنسانية بقادة ورواد إصلاح وتطوير.

وقال إن حجم وجودة المخرجات في مؤسسات التعليم العالي يرتبط بالمنظومة الإدارية وحسن التخطيط فيها، مؤكداً أهمية التزام الإدارة في مؤسسات التعليم العالي بفلسفة شاملة للتحسين المتواصل من أجل الوصول إلى الجودة في الجامعات وبتشاركية جميع المستويات فيها.

ولفت إلى أن التعليم العالي يواجه تحديات وتغييرات مستمرة مرتبطة بالتطورات المتسارعة في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، مما فرض على مؤسساته العمل على تغيير أساليبها الإدارية ووسائلها التعليمية إذا ما أرادت أن تحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

وعبر محافظة عن تقديره للباحثين المشاركين من مختلف دول العالم في فعاليات المؤتمر، مشيداً بدور جامعة الزرقاء في إنجاح المؤتمر وما وصلت إليه من تطور ونمو بفضل إدارتها الحكيمة وخططها الاستراتيجية ورعايتها ودعمها لمسيرة التعليم وجودته.

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