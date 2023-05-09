محافظة: الاعتراف السعودي بجامعاتنا دليل على جودة التعليم العالي

الوكيل الاخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، إن قرار وزارة التعليم السعودية الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، يدل على جودة التعليم العالي الأردني، وسمعته الطيبة وما يتمتع به من عوامل تجذب الطلبة العرب والأجانب للدراسة في المملكة.



وتوقع محافظة أن يكون لهذا القرار أثر كبير في زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في الأردن خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أهمية دور الجامعات في استقطاب المزيد من الطلبة الوافدين من خلال الترويج لتخصصاتها، والمشاركة في معارض خارجية، إضافة إلى استحداث أقسام متخصصة بمتابعة شؤون الطلبة الوافدين وتذليل أي صعوبات قد يواجهونها خلال دراستهم في الأردن.



ولفت إلى دور وحدة شؤون الطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالي في متابعة شؤون الطلبة الوافدين والتواصل مع الملحقين والمستشارين الثقافيين في جميع السفارات العربية والأجنبية في عمان.



وأضاف أن تخصصات مؤسسات التعليم العالي في الأردن ودرجاتها العلمية، متنوعة، خاصة مع استحداث مجلس التعليم العالي لتخصصات جديدة ونوعية يحتاجها سوق العمل في الدول المستهدفة.

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