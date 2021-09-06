محافظة : الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لتجنب المزيد من الإصابات

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عزمي محافظة، أن تحديد مصدر فيروس كورونا أولوية قصوى لمنع تفشي الفيروس في المستقبل.



وقال محافظة في محاضرة ألقاها مساء أمس في الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بعنوان "نظرة مستقبلية لوضع كوفيد-19 الوبائي دولياً"، إن "المزيد من الشفافية والوضوح في هذا الشأن يمكن أن يساعد بالتعرف على مصدر الفيروس وكذلك تجنب أوبئة جديدة مستقبلاً".



وأكد أهمية تلقي لقاح كورونا والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لتجنب المزيد من الإصابات، مستعرضاً أبرز الأرقام المتعلقة بمستجدات الفيروس في الأردن.

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