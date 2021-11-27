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السبت، 27-11-2021 09:29 م

محافظة : التعليم عن بعد اخطر من كورونا

مدارس خاص


الوكيل الاخباري -  رفض خبير علم الفايروسات الدكتور عزمي محافظة الحديث عن العودة الى التعليم عن بعد ، معتبرا ان خطر التعليم عن بعد اكثر من خطر الوباء.

وقال محافظة عبر برنامج نبض البلد : لا نرغب بإصابة أي أحد ولكن إصابات المدارس خفيفة جدا.

وأضاف محافظة : نعتقد أن الإصابات الحقيقية أضعاف ما يعلن وهذا ينطبق على كل دول العالم ، معتبرا انها قد تكون 5 اضعاف وقد تصل الى 10 أضعاف.

وبين ان هذه الإصابات – الغير معلنة - لا تترافق بأعراض وإن المصابين اكتسبوا مناعة وهي مفيدة لهم وللمجتمع.

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