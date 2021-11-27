محافظة : التعليم عن بعد اخطر من كورونا

الوكيل الاخباري - رفض خبير علم الفايروسات الدكتور عزمي محافظة الحديث عن العودة الى التعليم عن بعد ، معتبرا ان خطر التعليم عن بعد اكثر من خطر الوباء.
وقال محافظة عبر برنامج نبض البلد : لا نرغب بإصابة أي أحد ولكن إصابات المدارس خفيفة جدا.
وأضاف محافظة : نعتقد أن الإصابات الحقيقية أضعاف ما يعلن وهذا ينطبق على كل دول العالم ، معتبرا انها قد تكون 5 اضعاف وقد تصل الى 10 أضعاف.
وبين ان هذه الإصابات – الغير معلنة - لا تترافق بأعراض وإن المصابين اكتسبوا مناعة وهي مفيدة لهم وللمجتمع.
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