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الوكيل الاخباري

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الإثنين، 20-03-2023 10:48 م

محافظة المفرق تضع خطة عمل خلال شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - أعدت محافظة المفرق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطة عمل استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال محافظ المفرق سلمان النجادا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن خطة العمل تحتوي على محاور أبرزها مراقبة الأسواق، لضمان توفر السلع وجودتها، والالتزام بالأسعار، ومنع الاحتكار، من خلال التعاون مع مديريات، الصناعة والتجارة، ومؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والبلدية.

أما المحور الثاني فهو الجانب الأمني ويشمل السير والتخفيف من الازدحامات المرورية والشؤون الأمنية وسيتم تنفيذه من قبل مديرية شرطة وشرطة البادية الشمالية والمحافظة.

وأضاف النجادا " هناك أيضا محور العمل في الدوائر الرسمية لا سيما الخدمية، ويشمل الرعاية الاجتماعية، ومكافحة التسول، إضافة إلى توزيع طرود الخير، لافتا إلى أن هذا المحور سيتم تنفيذه من خلال المحافظة ومديريتي الأوقاف والتنمية الاجتماعية وشرطة الأحداث إضافة إلى لجنة مراقبة سلوك الأحداث.

وأكد أن المحافظة ستقوم من خلال التعاون مع غرفة تجارة المفرق، بإقامة موائد الرحمن في ساحة مبنى المحافظة، بواقع 100وجبة يوميا، طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

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