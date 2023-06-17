محافظة: كليات الطب في الأردن ما زالت متميزة

الوكيل الإخباري-

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ناقشت ندوة حوارية نظمتها جماعة عمَّان لحوارات المستقبل، ورقة علمية أعدَّها الفريق الصحي في الجماعة بعنوان “تعليم الطب في الأردن: المدخلات والمخرجات”، بمشاركة وزير التربية والتَّعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ورئيس الجماعة الأستاذ بلال حسن التل.وبين محافظة خلال تعليق له على الورقة النقاشية، أن كليات الطب في الأردن ما زالت متميزة وتحتل مكانة عُليا من حيث النَّوعية وعلى مستوى عالمي، وحقَّق طلبة هذه الكليات درجات عالية في برامج الإقامة الأميركية والعالمية.واستعرض واقع كليات الطِّب وأعداد المقبولين فيها، مبينًا أنَّ الأرقام تشير إلى وجود زيادات في الطَّاقة الاستيعابية الخاصة بهذه الجامعات.وأكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خلال مداخلة له في الندوة أنَّ التَّركيز اليوم يجب أن يكون على نوعية الخريجين حيث إنَّ 130 خريجًا من طلبة كلية الطب في الجامعة الأردنية العام الماضي 2022، استطاعوا اجتياز الامتحانات الأميركية وحصلوا على فرص عمل هناك، من أصل 400 خريج في الكلية وبنسبة 30 بالمئة وهذا مؤشر ممتاز جدًا.وقال التل بحضور عدد من رؤساء الجامعات الأردنية وعمداء كليات الطب، وعدد من النقابات الصحية إنَّ الجماعة تواصل بهذه الندوة القيام بمسؤوليتها الاجتماعية الوطنية، من خلال التأشير على الإيجابيات لتعظيمها ومعالجة السلبيات، وصولاً إلى قرع نواقيس الخطر إذا لزم الأمر، وأحد سُبلها في ذلك التواصل مع أهل الخبرة والاختصاص لتتدارس معهم الواقع سعيا لإيجاد الحلول التي تساهم في معالجة المشاكل.وأضاف إنَّ هذه النَّدوة تبحث في مكون آخر من مكونات النظام التعليمي الأردني، ودأبت الجماعة على أن لا تتحدث بالعموميات التي قد تخدع عن الواقع، لكنها تذهب إلى التفاصيل للوصول إلى جوهر المشاكل ووضع حلول ناجعة من خلال فرق العمل المتخصصة المكونة من أعضاء الجماعة أولا ثم مناقشتها مع أهل الاختصاص والمعنيين.