الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

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محافظة يوضح حول اصابات كورونا بالمدارس

الأربعاء، 29-09-2021 08:14 م

محافظة يوضح حول اصابات كورونا بالمدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - توقع الوزير الأسبق الدكتور عزمي محافظة أن يتحول كورونا لمرض موسمي مع استمرار الحالات ولكن دون انتشاره على مستوى موجة، والأعداد في الأردن ثابتة منذ 20 أسبوع.

ولفت إلى أن المدارس بدأت منذ 15 آب بتعويض الفاقد التعليمي وبدأ التعليم في الأول من أيلول، وحدثت اصابات داخل المدارس ولكن بسبب الأعداد القليلة التي لم تتلقَ اللقاح أو تصاب بالفيروس بدأت الأعداد تقل بصورة مستمرة، والأردن حالياً في مستوى أقل الدول بالانتشار المجتمعي للفيروس.

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