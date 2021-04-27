الثلاثاء 27-04-2021
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الثلاثاء، 27-04-2021 03:43 م

محافظة يوضح حول وجود مضاعفات لبعض مطاعيم كورونا

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الوكيل الاخباري - قال أستاذ علم الفيروسات الدكتور عزمي محافظة ان اللقاحات المجازة على المستوى العالمي، "فايزر، سينوفارم، أسترازينكا، وسبوتنيك في، وجونسن أند جونسن"، جميعها تجاوزت مراحل فحص المأمونية والفعالية.
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ولفت إلى حقيقة وجود بعض المضاعفات لبعض المطاعيم، وهي متفاوتة بحسب نسبة فعالية اللقاح، موضحًا أن أغلب الشركات المُنتجة للمطاعيم نشرت دراسة علمية حوّل الفعالية.

وبين الدكتور محافظة، أن منظمة الصحة العالمية تبنت سياسة "مخاطر المطعوم أقل من فوائده"، بمعنى أن فوائد المطعوم أكبر بكثير من مخاطره، مؤكدًا أن تلقي المطعوم بعد الإصابة بالفيروس يعطي مناعة بأكثر من 10 مرات من أخذ المطعوم من قبل شخص غير مصاب بالفيروس.

 




 

 


 

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