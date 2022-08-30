محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك - أسماء و صور

الوكيل الإخباري - أدى عدد من المحافظين الجدد، الثلاثاء، اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأدى اليمين كل من :
خالد الحجاج محافظا للعقبة
حسن الجبور محافظا للزرقاء
قبلان الشريف محافظا لعجلون
فيصل السميران محافظا لمعان
وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الداخلية مازن الفراية.
عدد من المحافظين الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني #الأردن— RHC (@RHCJO) August 30, 2022
His Majesty King Abdullah II swears in newly appointed governors#Jordan pic.twitter.com/qAUvzUZLA7