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الثلاثاء، 30-08-2022 04:06 م

محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك - أسماء و صور

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الوكيل الإخباري  - أدى عدد من المحافظين الجدد، الثلاثاء، اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وأدى اليمين كل من : 

خالد الحجاج محافظا للعقبة

حسن الجبور محافظا للزرقاء

قبلان الشريف محافظا لعجلون

فيصل السميران محافظا لمعان


 




 

 


 

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