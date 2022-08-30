محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك - أسماء و صور

الوكيل الإخباري - أدى عدد من المحافظين الجدد، الثلاثاء، اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.



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وأدى اليمين كل من :

خالد الحجاج محافظا للعقبة

حسن الجبور محافظا للزرقاء

قبلان الشريف محافظا لعجلون

فيصل السميران محافظا لمعان