محافظ إربد : الدوائر الخدمية بجهوزية عالية تحسبا لأي حالة جوية محتملة

الوكيل الاخباري - قال محافظ إربد، رضوان العتوم، إن جميع الدوائر الخدمية في المحافظة على أتم الجهوزية لاستقبال أي حالة جوية محتملة وفق تنبؤات دائرة الأرصاد الجوية.



وأشار العتوم، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن غرفة العمليات الرئيسة في دار المحافظة والغرف الفرعية في الألوية والبلديات تعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى عن أية آثار قد تنجم عن الحالة الجوية المتوقعة والتعامل معها من خلال فرق طوارئ نشرت في أكثر من موقع، خصوصا مناطق عادة ما تشهد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

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