محافظ إربد: فرق الطوارئ تعالج شكاوى الحالة الجوية

الوكيل الاخباري - قال محافظ اربد، رضوان العتوم، إن فرق الطوارئ في الدوائر الخدمية تعاملت مع عدد من الشكاوى والملاحظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة والتساقط الغزير للأمطار.



وأشار العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن أبرز الشكاوى تمثلت بحدوث انقطاع للتيار الكهربائي في أحد العمارات ضمن منطقة خلف مستشفى إربد التخصصي، جرى إصلاحه وارتفاع منسوب المياه في منطقة جسر المئة وتعطل لحركة المركبات داخل المنطقة، وقد جرى العمل على رفع المركبات وإنهاء الملحوظة.

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