محافظ إربد لـ الوكيل : الملك أوعز بالوقوف على مطالب الأهالي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف محافظ إربد ، رضوان العتوم عن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته أمس الأربعاء للمحافظة ، والوقوف على أهم مطالب الأهالي.

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وأشار العتوم ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الملك تواصل مع أهالي لواء الكورة ، خلال لقائه عدداً من شخصيات اللواء في دار الشيخ يوسف الشريدة.

"الملك ركّز في محور حديثه على الإصلاح السياسي، كما زار مصنعا للألبسة في لواء المزار الشمالي، الذي كان وجه بإنشائه، لزيادة المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة وبناتها، كما زار أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في دير أبي سعيد ، للاطلاع على سير العمل فيه " ، وفق العتوم.

وتطرّق في حديثه إلى مدى حرص الملك واهتمامه للاستماع للقضايا التي تؤرق أبناء المحافظة ، مبيّنا أن الملك أوعز للمعنيين بضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات والمجالات المختلفة التي من شأنها الارتقاء بواقع المحافظة ، خدمة للمواطنين على أكمل وجه.