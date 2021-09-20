محافظ إربد يطلع السفير الأذري على الفرص الاستثمارية في المحافظة

الوكيل الاخباري - اطلع محافظ اربد رضوان العتوم، اليوم الاثنين، السفير الأذري لدى الأردن ايلدار سليموف على الواقع الاستثماري في المحافظة والفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين.



وأكد العتوم خلال لقائه السفير الأذري، اليوم الاثنين، بحضور رئيسي غرفتي صناعة وتجارة إربد، أن المحافظة تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار من جميع النواحي إذ تتوفر فيها مناطق صناعية وتنموية مؤهلة، مشيدا بالعلاقات القوية التي تربط البلدين بمختلف المجالات خصوصا السياسية والثقافية والعلمية.

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