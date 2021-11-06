محافظ اربد: دراسة لازالة دوارين من المدينة

الوكيل الاخباري- قال محافظ إربد رضوان العتوم، في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان هناك دراسة لإزالة دوار كلية بنات إربد ، ودوار غرفة التجارة.

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وأكد العتوم أن الهدف من الدراسة هو تخفيف الأزمات المرورية، حيث تشهد مدينة اربد حركة سير نشطة وازدحامات مرورية.



واشار العتوم انه لم يصدر قرار بإزالة دواوير في إربد حتى اللحظة، مشيراً الى ان البلدية بالتنسيق مع المحافظة سيحددان اكثر التقاطعات المرورية التي تشهد اختناقاً مرورياً لوضع الحلول الجذرية لها .