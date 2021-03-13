محافظ اربد :ضبط ثلاثة أشخاص غير ملتزمين بالحجر المنزلي



الوكيل الاخباري -

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قال محافظ اربد رضوان العتوم ، انه جرى اليوم السبت ضبط ثلاثة اشخاص غير ملتزمين بالحجر المنزلي بالمحافظة مخالفين بذلك اوامر الدفاع ، وتم تحويلهم للمستشفى الميداني في عمان لاستكمال مدة الحجر.وقال العتوم ان هذا الاجراء ياتي تنفيذا لاوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبه واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة ، حيث قامت لجان الكشف والبحث وفرق التفتيش المشكلة لهذه الغاية بمتابعة المحجورين منزليا، علما بانه سوف يتم متابعة الاجراءات القضائية بشأن هؤلاء المخالفين بعد استكمال مدة الحجر .