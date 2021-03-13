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محافظ اربد :ضبط ثلاثة أشخاص غير ملتزمين بالحجر المنزلي

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السبت، 13-03-2021 07:59 م

محافظ اربد :ضبط ثلاثة أشخاص غير ملتزمين بالحجر المنزلي

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الوكيل الاخباري - قال محافظ اربد رضوان العتوم ، انه جرى اليوم السبت ضبط ثلاثة اشخاص  غير ملتزمين  بالحجر المنزلي بالمحافظة مخالفين بذلك اوامر الدفاع ، وتم تحويلهم للمستشفى الميداني في عمان  لاستكمال مدة الحجر.
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وقال العتوم  ان هذا الاجراء ياتي تنفيذا لاوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبه واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة  ، حيث قامت لجان الكشف والبحث وفرق التفتيش المشكلة لهذه الغاية  بمتابعة المحجورين منزليا،  علما بانه سوف يتم متابعة الاجراءات القضائية بشأن هؤلاء المخالفين بعد استكمال مدة الحجر .

 




 

 


 

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